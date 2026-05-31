Fatih'te 5. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Fatih'te 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Koca Mustafa Paşa Mahallesi Canbaziye Mektebi Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Telliz Novruzova (43), cam sildiği sırada zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Birinci kattaki dairenin duvarını kırarak bina boşluğuna giren itfaiye ekipleri, kadını bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Novruzova'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
