Fatih'te Apartmanda Yangın

Fatih'te apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kadırga Mahallesi Şehsuvar Bey Çıkmazı'nda bulunan dört katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Semtteki sokakların dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta ve yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edilirken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Alevlere müdahale ettiği esnada dengesini kaybedip düşerek yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerce söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.