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Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu.

Turistlerin de uğrak noktası olan Balat Sahili'ndeki yürüyüş yolunun kıyısına vuran atıklar deniz yüzeyini kapladı.

Deniz yüzeyinde çok sayıda inşaat atığı, giysi, yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöpler yer alıyor.

Özellikle sahil şeridinin yaklaşık 15-20 metrelik kısmını kaplayan atıklar nedeniyle görüntü ve çevre kirliliği oluştuğu gözlendi.