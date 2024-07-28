Fatih'te bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı

Fatih'te Kennedy Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 34 FJJ 967 plakalı otomobil bariyere çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye gitmek istemediklerini belirtti. Kazanın nedeni olarak sürücünün yorgun ve uykusuz olması gösterildi. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

28.07.2024 10:29
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Fatih'te bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Kumkapı, Kennedy Caddesi, Sirkeci istikametinde 34 FJJ 967 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçtaki sürücü Y.K. ve G.D, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Hafif yaralanan Y.K. ve G.D, sağlık ekiplerine durumlarının iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediklerini söyledi.

Araç sürücüsünün polis ekiplerine, gece vardiyasından döndüklerini, yorgun ve uykusuz oldukları için kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

Kennedy Caddesi, İtfaiye, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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