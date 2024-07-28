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Fatih'te bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Kumkapı, Kennedy Caddesi, Sirkeci istikametinde 34 FJJ 967 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçtaki sürücü Y.K. ve G.D, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Hafif yaralanan Y.K. ve G.D, sağlık ekiplerine durumlarının iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediklerini söyledi.

Araç sürücüsünün polis ekiplerine, gece vardiyasından döndüklerini, yorgun ve uykusuz oldukları için kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.