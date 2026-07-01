Fatih'te Bina Çatısında Çökme - Son Dakika
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Fatih'te Bina Çatısında Çökme

01.07.2026 00:32
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Fatih'te bir binanın çatısında kısmi çökme oldu, düşen parçalar otomobil ve motosiklete zarar verdi.

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü.

Düşen parçalar park halindeki otomobil ile motosiklete zarar verdi, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, beton parçaların çarpması sonucu binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorlarını keserek indirdi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çatının çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çatıdan koparak sokağa düşen beton parçaların otomobil ile motosiklete zarar verdiği anlar yer alıyor. Kayıtlarda, sokaktan geçen 2 kişinin düşen parçalardan son anda kaçarak kurtulduğu da görülüyor.

Kaynak: AA

Silivrikapı, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

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