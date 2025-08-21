FATİH\'te Çatı Yangını Korku Yarattı

Yangın, saat 21.00 Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.
