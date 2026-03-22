Fatih'te Çöken Binalar için Başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi'nde iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."