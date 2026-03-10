Fatih'te Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı

Fatih'te bir döviz bürosuna silahlı saldırıda bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak'ta Aksaray Mahallesi'nde bir cadde üzerindeki döviz bürosuna silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli bir kişinin iş yerine girerek işletme sahibini tehdit ettiğini, çalışan kabinine doğru silahla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin V.G. (24) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli, dün Sancaktepe'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin "6136 sayılı Kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.