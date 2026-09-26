Fatih'te dürüm dükkanının bacasındaki yangın söndürüldü, iş yeri ve çatı hasar gördü

Fatih'te dürüm dükkanının bacasındaki yangın söndürüldü, iş yeri ve çatı hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mütercim Asım Sokak'ta 5 katlı bir binanın girişindeki dürüm dükkanının bacasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki olayda iş yeri ve binanın çatısı hasar gördü.
Fatih'te iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hırka-i Şerif Mahallesi Mütercim Asım Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan dürüm dükkanının bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde ve binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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