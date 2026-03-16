Fatih'te Hırsızlık Kamerada

Fatih'te hırsızlık şüphelisinin büfeden tütün mamulü çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hobyar Mahallesi'ndeki büfeye 19 Şubat'ta gelen zanlı, çalışanın dikkatini dağıtarak tezgahta duran tütün mamulünü çaldı.
Şüphelinin olay yerinden ayrılmasının ardından hırsızlığı fark eden çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
Çalışan, polise hırsızlık ihbarında bulundu.
Polis ekipleri, kamera kayıtlarının incelemesi sonucu kimliği tespit edilen A.R.K'yi (58) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık anı yer alıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?