Fatih'te iş merkezinin girişinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Laleli semtinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

İş merkezinin girişindeki merdivenlerde yaşanan kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.