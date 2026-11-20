Fatih'te bir bisikletlinin, İSKİ personelinin araçtan inerken yere düşürdüğü cep telefonunu alarak uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zeyrek Mahallesi'nde bir İSKİ personeli araçtan indiği sırada cep telefonunu yere düşürdü.

Bu sırada yoldan geçen bir bisikletli, yerdeki telefonu alarak cebine koydu.

Telefonu alan kişi, İSKİ personeline herhangi bir şey söylemeden olay yerinden uzaklaştı.

Bisikletlinin yere düşen cep telefonunu aldıkan sonra uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.