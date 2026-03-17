Fatih\'te Kapkaç Olayı

Emre KURT-Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - FATİH'te bir sokakta durarak telefona bakan kadının yanına sessizce yaklaşan şüpheli, telefonu alıp kaçtı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.45 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın önünde duran kadın, cep telefonuyla ilgilendiği sırada bir şüpheli sessizce yanına yaklaştı. Şüpheli kadının elindeki telefonu hızla çekip alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadın, şüphelinin arkasından koşsa da durduramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kaçan kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.

KAPKAÇ KAMERADA

Görüntülerde, binanın önünde elinde telefonla bekleyen kadına yavaş adımlarla yaklaşan şüphelinin sokakta bir süre keşif yaptığı, ardından kadının dalgınlığından faydalanarak telefonu kapıp hızla uzaklaştığı görülüyor.