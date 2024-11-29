Fatih'te Kargo Firmasına Hırsızlık: 110 Bin Dolar Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te Kargo Firmasına Hırsızlık: 110 Bin Dolar Çalındı

Fatih\'te Kargo Firmasına Hırsızlık: 110 Bin Dolar Çalındı

Fatih'te bir kargo firmasının kepengini kırarak içeri giren üç kişi, 110 bin dolar bulunan para kasasını çalıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

29.11.2024 12:40  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FATİH'te şüpheli 3 kişi uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasının kepengini kırıp içeri girdi. Şüpheliler içinde 110 bin dolar bulunan para kasasını çalıp kayıplara karıştı.

Olay, dün gece 04.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli 3 kişi bir otomobille uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasının olduğu sokağa geldi. Şüphelilerden ikisi otomobilden inerek levye yardımıyla firmanın kepengini açıp içeri girdi. Bir süre içeride vakit geçiren şüpheliler daha sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan para kasasını aldı. Kasayı kaldıramayan şüpheliler kasayı merdivenlerden yuvarladıktan sonra geldikleri otomobilin bagajına yükleyip kaçtı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

'TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE BULUNMALARI'

Firma yetkilisi Ersin Tombul, "Gördüğünüz gibi gece saatlerinde 3 tane hırsız gelip patlatmışlar. En büyük temennimiz bir an önce bulunmaları. Araçla gelip kepengi kırıyorlar. Hepsi kamera kayıtlarında var zaten. 100 bin doların üzerinde zararımız var" dedi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Kargo Firmasına Hırsızlık: 110 Bin Dolar Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
17:18 Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:37 Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: “500 gram zaten, çek tüpünü gitsin“ dedi Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: "500 gram zaten, çek tüpünü gitsin" dedi
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 14:00:57. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Kargo Firmasına Hırsızlık: 110 Bin Dolar Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.