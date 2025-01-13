Fatih'te Kaygan Yolda Otomobilin Çarptığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Fatih'te Kaygan Yolda Otomobilin Çarptığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Fatih\'te Kaygan Yolda Otomobilin Çarptığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Fatih'te yokuştan çıkan otomobil, kaygan yolda geri kayarak bir kadına çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, esnaf olayın tekrar etmemesi için önlem alınmasını talep etti.

13.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:52
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Baran AKKAYA- Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - FATİH'te yokuştan çıkan otomobil, kayganlaşan yolda geri kaymaya başladı. Yoldaki 3 kadından 2'si kaçarken, bir binanın duvarına yaslanan kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.55 sıralarında Balat Mahallesi Sancaklar yokuşu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 JV 7907 plakalı otomobil sürücüsü yokuş yukarı ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yağış nedeni ile kayganlaşan yol üzerinde geri geri kaymaya başladı. Yokuştan aşağı yürüyen 3 kadın, aracın üzerlerine geldiğini farkettikleri sırada kaçmaya başladı. Kadınlardan biri duvar dibine geçerek araçtan kaçmak istese de kayan otomobil kadına çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'FACİADAN KURTULDUK'

Esnaf Mehmet Coşkun "herkese sesimizi duyuruyoruz ama bir önlem alınmadı buraya. Yukarı çıkarken çıkamamış, geri kaydı. Benim tahtam olmasa bizim dükkana da giriyor. Büyük faciadan kurtulduk. Ben bir kişi diye biliyorum ambulanslar götürdü bir haber alamadık ondan sonra. Her gün kaza oluyor burada ama bir türlü önlem alınmadı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Kaygan Yolda Otomobilin Çarptığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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