Fatih\'te Kaza: Otomobil İş Yerine Girdi

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından caddedeki iş yerine girdi. Kazada otomobil sürücüsü başından yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Akşemşettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından caddedeki iş yerine girdi. Kazada otomobil sürücüsü başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi. İş yerlerinde ise hasar meydana geldi.