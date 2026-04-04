Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Kurye Öldürüldü, 3 Şüpheli Tutuklandı

04.04.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te silahlı saldırıda yaşamını yitiren kurye için Edirne'de yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Fatih'te yabancı uyruklu kuryenin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin Edirne'de yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Balabanağa Mahallesi'nde 31 Mart'ta yabancı uyruklu kuryenin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınırdan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin saldırı eylemi sonrasında taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta 31 Mart'ta kimliği belirsiz kişi, özel bir firmada kurye olarak çalışan Kazakistan uyruklu Arif İsmailov'a silahla ateş ettikten sonra kaçmış, ağır yaralanan İsmailov hastanede yaşamını yitirmişti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi sınıra yakın bir noktada yaya olarak yakalamıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:45:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.