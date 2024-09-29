Fatih'te motosiklet kazası: sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te motosiklet kazası: sürücü tutuklandı

1,5 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

29.09.2024 17:16
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Fatih'te 1,5 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta 26 Eylül'de park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarpıp ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsünün Burhanettin T. olduğu belirlendi.

28 Eylül'de polislerce yakalanan şüpheli Burhanettin T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te motosiklet kazası: sürücü tutuklandı - Son Dakika

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