Eski sevgili terörü! Başkasıyla görünce silahla saldırdı - Son Dakika
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Eski sevgili terörü! Başkasıyla görünce silahla saldırdı

Eski sevgili terörü! Başkasıyla görünce silahla saldırdı

İstanbul Fatih'te eski kız arkadaşının hayatında yeni birisi olduğunu öğrenen şahıs, ikiliyi takip etmeye başladı. Adam yanında getirdiği silahla hem eski sevgilisine hem de onun yeni sevgilisine saldırıda bulundu, o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

30.09.2024 12:55
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Fatih'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen kişi, öfkelenerek yanına aldığı silahla onları takip etmeye başladı. Araçtan inen ikili, eski sevgilinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin eski kız arkadaşına ve yanındaki kişiye silah doğrulttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski sevgili,terörü! Başkasıyla görünce silahla saldırdı

ESKİ KIZ ARKADAŞINI BACAĞINDAN VURDU

Olay, saat 18.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı. Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti. Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı. Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

Eski sevgili,terörü! Başkasıyla görünce silahla saldırdı

ATEŞ EDİP GÖZDEN KAYBOLDU


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüpheli elindeki silahla uzaklaşırken, eski kız arkadaşı onu takip etmeye başladı. Şüpheli, bir ara geri dönerek eski kız arkadaşına silah doğrulttu. Daha sonra kamera açısından çıkan şüpheli, silahla ateş ettikten sonra oradan uzaklaştı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski sevgili terörü! Başkasıyla görünce silahla saldırdı - Son Dakika

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