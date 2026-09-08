Fatih'te ücret anlaşmazlığında yolcuları darbeden taksi şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
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Fatih'te ücret anlaşmazlığında yolcuları darbeden taksi şoförü gözaltına alındı

Fatih\'te ücret anlaşmazlığında yolcuları darbeden taksi şoförü gözaltına alındı
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Fatih'te taksi ücretinde anlaşamadığı yolcuları araçtan indirip darbeden şoför İ.H.K. (37) gözaltına alındı. O anlar araç kamerasına yansırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emre KURT/İSTANBUL, – FATİH'te yolcularla ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışan taksi şoförü İ.H.K. (37), araçtan indirdiği yolcuları darbetti. Yaşananlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken taksi şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül tarihinde bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 6 Eylül saat 23.30 sıralarında bir taksi şoförünün Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir caddede aracından indirdiği yolcuları darbederek uzaklaştığı belirlendi.

'TAKSİ ÜCRETİNDE ANLAŞAMADIK'

Polis ekiplerince kimlik bilgileri tespit edilen İ.H.K. (37), kısa sürede yakalandı. Şüpheli, sorgusunda müşteri olarak aldığı şahıslarla taksi ücreti konusunda anlaşamadığını, çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söyledi. 'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan İ.H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcular ile taksi şoförünün arasında çıkan arbedede kadının yere düştüğü ve taksi şoförünün diğer yolcuyu yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise taksi şoförü İ.H.K. aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te ücret anlaşmazlığında yolcuları darbeden taksi şoförü gözaltına alındı - Son Dakika

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