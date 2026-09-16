Fatih'te yıkım kararı verilen boş otelin en üst katı çöktü
Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen otelin en üst katında çökme meydana geldi. Beton parçalarının yola düşmesi üzerine ekipler otele çıkan yolları yaya ve araç trafiğine kapattı.
Fatih'te daha önce boşaltılan ve yıkılmasına karar verilen otelin en üst katında çökme meydana geldi.
Binbirdirek Mahallesi'nde, bir süre önce boşaltılan ve hakkında yıkım kararı verilen bir otelin en üst katında çökme yaşandı.
Çökme sonucu binadan yola beton parçaları düşerken, ekipler otele çıkan yolları yaya ve araç trafiğine kapattı.
Kaynak: AA
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