Fatih\'teki Büyük Reşitpaşa Ortaokulu 176 yıllık geçmişiyle eğitime devam ediyor.

HAMDİ DİNDİREK/ GÖKÇE KARAKÖSE - İstanbul'un tarihi ilçelerinden Fatih'te 1850 yılında "Sıbyan Mektebi" olarak eğitim hayatına başlayan Büyük Reşitpaşa Ortaokulu, 176 yıllık geçmişiyle kentin köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, adını Tanzimat Dönemi'nin önemli devlet adamlarından Koca Mustafa Reşit Paşa'dan alan Büyük Reşitpaşa Ortaokulu ele alındı. Tarihi okul, farklı dönemlerde geçirdiği isim ve yapı değişikliklerine rağmen eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

"Sıbyan Mektebi" olarak 1850'de eğitim öğretime başlayan okul, ilerleyen yıllarda farklı binalarda faaliyet gösterdi.

Bir süre sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü D Blok olarak kullanılan binaya taşınan okul, burada Büyük Reşitpaşa Numune Mektebi adıyla eğitime devam etti.

1948'de yapılan isim değişikliğiyle Büyük Reşitpaşa Temel Eğitim Okulu, daha sonraki dönemde ise Büyük Reşitpaşa İlkokulu adını aldı.

Mahmutpaşa İlk ve Ortaokulunun 1985 yılında Valilik kararıyla kapatılmasının ardından bu okulun öğrencileri de Büyük Reşitpaşa İlkokuluna nakledildi.

Tarihi mimari özellik taşıyan binasına taşındı

Büyük Reşitpaşa İlköğretim Okulu, 1933 yılında inşa edilen ve 1978'de meydana gelen depremin ardından onarımdan geçirilen binaya, 1998 yılının şubat ayında taşındı.

Daha önce Mahmutpaşa İlköğretim Okulunun da faaliyet gösterdiği tarihi bina, okulun günümüzde kullandığı ana yapı olarak hizmet vermeye başladı.

İstanbul'da aynı mimari özelliklere sahip 8 okul binasından biri olan yapı, kentsel ve tarihi sit alanı kapsamında bulunuyor.

1997'de Türkiye'de 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesiyle okulun adı Büyük Reşitpaşa İlköğretim Okulu olarak değiştirildi.

Okul, bu dönemde "Beslenme ve Etüt Okulları" statüsünde eğitim faaliyetlerini sürdürdü.

2012'den itibaren ortaokul olarak eğitim veriyor

Eğitim sisteminde 2012'de yapılan değişikliğin ardından okul, ortaokul statüsüne geçti ve Büyük Reşitpaşa Ortaokulu adını aldı.

Günümüzde 18 derslikli binada ortaokul eğitimi veren okulda konferans salonu, fen laboratuvarı, resim atölyesi, rehberlik servisi, kantin ve yemekhane bulunuyor.

Dört yıllık ortaokul eğitiminde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar yürüten Büyük Reşitpaşa Ortaokulu, öğrencilerini nitelikli liselere hazırlayan ve başarı grafiğini yükseltmeyi hedefleyen eğitim kurumları arasında yer alıyor.

İki asra yaklaşan eğitim geçmişiyle farklı dönemlerin eğitim anlayışlarına tanıklık eden okul, adını aldığı Koca Mustafa Reşit Paşa'nın eğitim ve modernleşme alanındaki mirasıyla birlikte İstanbul'un köklü eğitim kurumları arasındaki varlığını sürdürüyor.

"Tarihi bir okulda görev almak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı"

Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun Sıbyan Mektebi olarak açıldığını, zamanla isim değişikliklerine uğradığını, 2004'te Büyük Reşitpaşa İlköğretim Okulu olarak hizmet vermeye devam ettiğini ve kısa bir süre de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün arşiv deposu olarak kullanıldığını söyledi.

Okulda 500'ün üzerinde öğrencinin eğitim aldığını, idareci ve öğretmenler olmak üzere toplam 32 kişinin görev yaptığını belirten Can, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 civarında eğitsel kulübümüz var. O kulüplerde öğrenciler görevli. Voleybol, masa tenisi takımlarımız var. İlçe bazındaki yarışmalarda genelde birinci olarak tamamlıyorlar. Bunun dışında geziler, etkinlikler yapıyoruz. Kardeş okulumuz var Bosna'da. Onlar zaman zaman bizi ziyaret ediyor, zaman zaman da biz ziyaret ediyoruz. En son mayıs ayında 4 öğretmenimizle birlikte okul müdürümüz Volkan Bey, Bosna'daki kardeş okulumuzu ziyaret etti. Resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında öğrencilerimiz oldukça başarılı sonuçlar alıyorlar. Bu konularda okulumuz oldukça faal."

Fatih ilçesini tarihi eserlerin çok olması sebebiyle çok sevdiğini dile getiren Can, "Aşağı yukarı 17 yıldır bu ilçedeyim. İstanbul'da bunun dışında bir yerde çalışmak istemem. Bir de mesleğimin son dönemlerinde de Büyük Reşitpaşa gibi tarihi bir okulda görev almak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Öğretmenlerimiz de gayet memnun böyle tarihi bir okulda görev yapmaktan. Herhalde burada ben emekliliğime kadar çalışacağım, 2 senem var. Son derece memnunum tarihi bir okulda çalışmaktan." ifadelerini kullandı.

Okulun son derece başarılı olduğunu ve öğrencileri sürekli hazır tutmaya çalıştıklarını anlatan Can, "Sadece ders olarak öğrenci hazırlanmaz, bunun yanında sosyal etkinliklerle öğrencilerimize moral takviyeleri yapıyoruz, geziler düzenliyoruz. Çünkü başarı sadece ders, sürekli ders yapmakla olmaz. Arada öğrencinin rahatlayacağı, kendine geleceği etkinlikler olması gerekiyor. Biz de bunu fazlasıyla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.