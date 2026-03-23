Fatih'teki Patlama: 2 Bina Çöktü - Son Dakika
Fatih'teki Patlama: 2 Bina Çöktü

23.03.2026 17:21
Fatih'te meydana gelen patlamada 10 yaralıdan 2'si taburcu edildi, biri yoğun bakımda.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tedavisi devam eden hastalardan 7'sinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Güner, "1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, dün meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı olarak çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Biri ağır 10 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:24
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar 3025 yılına kadar onların
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
