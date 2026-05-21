Fatma Çavuş, Samsun\'da Anıldı

21.05.2026 16:59
Samsun'da Fatma Çavuş'un kahramanlığı tiyatro ile anıldı, 19 Mayıs coşkuyla kutlandı.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele kahramanı Samsunlu Fatma Çavuş anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı, kentte coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Gençlik Merkezlerince Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş konulu tiyatro gösterimi yapıldı.

Samsun Gençlik Merkezleri Tiyatro Topluluğunca Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Fatma Çavuş'un Milli Mücadele dönemindeki kahramanlığı anlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla Samsunlu kahramanların daha fazla tanıtılması amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Samsunlu Fatma Çavuş'u da Samsun Gençlik Merkezi ekiplerince tiyatro sahnesine taşıdıklarını belirten Dereci, "Bu vatan, bu millet için hayatını feda etmiş, emek vermiş insanları ön plana çıkarmamız lazım' diyerek, Samsun'umuzdaki en büyük yurdumuza, 'Samsunlu Fatma Çavuş' ismini koyduk. Kara Fatma ne ise Samsun'un da Fatma Çavuş'u var. Rum çetelerine karşı göstermiş olduğu bu mücadeleyi gençlerimize anlatmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Tiyatroya uyarladıkları Fatma Çavuş'u yurtlarda sahnelediklerini aktaran Dereci, "Sağ olsun, gençler güzel eser çıkardı. Tiyatro ekibi Fatma Çavuş tiyatrosunu sahnelemek için Ordu'ya gidecek. Tüm ekibe sahneledikleri eser için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:59:52. #7.12#
