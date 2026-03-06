Fatma Nur Çelik İçin Yas Nöbeti

(İSTANBUL)- Öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için "Yas Nöbeti" düzenleyen Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, yaptıkları basın açıklamasında, "Bugün tuttuğumuz nöbet bir yas nöbetidir ama aynı zamanda bir mücadele nöbetidir. Meslektaşımız Fatma Nur Çelik'i unutmayacağız. Onun anısını yaşatmak ve bir öğretmenin daha hayatını kaybetmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için İstanbul Sultanahmet'te "Yas Nöbeti" eylemi düzenledi.

Sendika adına yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün burada yalnızca bir meslektaşımızı anmak için değil, artık tahammül edilemez hale gelen bir düzene itiraz etmek için nöbetteyiz. Görevi başında hayatını kaybeden meslektaşımız Fatma Nur Çelik'i saygıyla anıyoruz. Onun ölümü ne yazık ki ilk değildir. Ancak son olmasını istiyoruz."

"Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sendikal hakları gasp edilmektedir"

Bugün burada özellikle bir gerçeği de görünür kılmak istiyoruz: Özel sektörde çalışan öğretmenler ne cenazeye katılabildi ne de iş bırakabildi. Çünkü özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sendikal hakları gasp edilmektedir. Grev hakları yoktur. Öğretmenler torba iş koluna mahküm edilmiş durumdadır. Bu nedenle özel sektörde çalışan öğretmenlerin geleceği de, iş güvencesi de patronların iki dudağı arasındadır.

Eğitim emekçileri bu kadar güvencesiz koşullarda çalışırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin yaşadığı sorunları çözmek yerine öğretmenleri hedef alan açıklamalar yapmaktadır. 'Kamu öğretmenlerini fonluyoruz' diyerek özel sektörde çalışan öğretmenleri başarısızlıkla itham etmek, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.

"Bütçede eğitime 'aslan payı ayrıldığı' yönünde yapılan açıklamalar gerçeklerle örtüşmemektedir"

Oysa gerçekler ortadadır. Bugün okullarda güvenlikten temizliğe kadar pek çok temel ihtiyaç döner sermayeden, velilerden ve bağışlardan karşılanmaktadır. Eğitim emekçileri her gün daha fazla yükün altında ezilirken, her yıl bütçede eğitime 'aslan payı ayrıldığı' yönünde yapılan açıklamalar gerçeklerle örtüşmemektedir.

"Sorumluların görevlerini yerine getirmesi gerekir"

Bizler biliyoruz ki eğitim emekçilerinin güvencesizliği, okulların güvensizliği ve eğitim sistemindeki sorunlar bir kader değildir. Bu sorunların sorumluları vardır ve sorumluların görevlerini yerine getirmesi gerekir.

Başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere tüm yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyoruz. Öğretmenlerin güvenceli çalıştığı, okulların güvenli olduğu, eğitim emekçilerinin değersizleştirilmediği ve öldürülmediği bir eğitim sistemi istiyoruz.

Bugün tuttuğumuz nöbet bir yas nöbetidir ama aynı zamanda bir mücadele nöbetidir. Meslektaşımız Fatma Nur Çelik'i unutmayacağız. Onun anısını yaşatmak ve bir öğretmenin daha hayatını kaybetmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Güvenli okullar istiyoruz. Güvenceli çalışma istiyoruz.Yaşamak istiyoruz."