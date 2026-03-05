Fatma Nur Çelik'in Adı Okulda Yaşatılacak - Son Dakika
Fatma Nur Çelik'in Adı Okulda Yaşatılacak

05.03.2026 16:52
MEB, Fatma Nur Çelik'in adını görev yaptığı okulda yaşatacağını açıkladı.

(ANKARA) – Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının, görev yaptığı okulda yaşatılacağı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Mart 2026 tarihinde, Istanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in acı kaybı, başta maarif ailemiz olmak üzere aziz milletimizin her ferdini derinden yaralamıştır. Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal 'öğretmenlik' mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik Öğretmen'imiz, yalnız bu ortak acının değil, bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır."

Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik Öğretmen'imizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır. Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik Oğretmen'imizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir.

Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa Istanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır. İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği 'Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde' ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegane kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

