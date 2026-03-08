Fatma Nur Çelik'in Hatırası Yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Nur Çelik'in Hatırası Yaşatılacak

08.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İETT, Fatma Nur Çelik öğretmen için özel otobüs tasarlayıp, okul bölgesinde hizmete sundu.

(İSTANBUL) - İstanbul'da bir öğrencisinin saldırısı sebebiyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Nur Çelik öğretmenin hatırası İstanbul'da yaşatılacak.

İETT, Fatma Nur öğretmen için bir otobüsünü özel olarak tasarladı ve 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nden itibaren başlamak üzere İstanbul Anadolu Yakası'nda göreve başlattı. Otobüste, Fatma Nur Çelik'in resmi ile "Fatma Nur Çelik Öğretmeni saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız" yazısı yer aldı.

Özellikle Fatma Nur öğretmenin görev yaptığı okul bölgesinde hizmet verecek İETT Otobüsü, UM40 Atatürk Mahallesi – Necip Fazıl Metro Hattı ile ve 9K Atatürk Mahallesi – Kadıköy hatlarında çalışacak.

İETT ayrıca, Fatma Nur öğretmenin görev yaptığı ve şimdi onun adını taşıyan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölgesindeki durağın adını da Öğretmen Fatma Nur Çelik durağı olarak değiştirme kararı aldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Ulaşım, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Nur Çelik'in Hatırası Yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 11:58:15. #7.13#
SON DAKİKA: Fatma Nur Çelik'in Hatırası Yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.