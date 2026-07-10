Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Bolaman Mahallesi'ndeki bahçede budamak için ağaca çıkan Ayhan Şahin (44), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fatsa'da Ağaçtan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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