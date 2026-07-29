Fatsa'da Baykuş Yavruları Doğaya Salındı - Son Dakika
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Fatsa'da Baykuş Yavruları Doğaya Salındı

Fatsa\'da Baykuş Yavruları Doğaya Salındı
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Fatsa'da evin çatısında bulunan 3 peçeli baykuş yavrusu, doğaya salındı. Ekipler süreci takip etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evin çatı katında bulunan 3 peçeli baykuş, doğaya salındı.

Ilıca Sarmaşık Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Yıldırım, 30 Haziran'da evinin çatısında 5 peçeli baykuş yavrusu olduğunu fark etti.

Yıldırım'ın, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ordu Müdürlüğü'ne durumu bildirmesinin ardından gelen ekipler, yavruların strese girmemesi ve erişkin döneme ulaşana kadar yuvalarına müdahale edilmemesini kararlaştırdı.

Aradan geçen sürede yavruların gelişim sürecini takip eden DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım ve ekip üyeleri, yavruların önce 2'sini daha sonra ise 3'ünü doğaya bıraktı.

Ankara'da yaşayan ve yaz aylarında memleketine gelen Ahmet Yıldırım, evlerinin tadilatı sırasında çatıda 5 baykuş yavrusu gördüklerini belirtti.

Baykuşlarla ilgilenen ekiplerin süreci takip ettiğini aktaran Yıldırım, "İncelemelerde baykuş yavrularının henüz hav tüylerini atmadıklarını, uçamayacaklarını tespit ettiler, 'alırsak sağlıklı olmaz' dediler. Biz de çatımızı yaptırdık ama anneleri bunları beslesin diye kapağını kapatmadık. Yaklaşık 1 aydır yağmur, çamur olmasına rağmen annelerinin beslemesine izin verdik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, süreci koordine eden ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatsa'da Baykuş Yavruları Doğaya Salındı - Son Dakika

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