Ordu'nun Fatsa ilçesinde üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti.
İlçenin Evkaf Mahallesi'nde 74 yaşındaki Emine Ç, yakınları tarafından yatak bazası kapağının altında hareketsiz vaziyette bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Emine Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Fatsa'da Baza Kapağına Kalan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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