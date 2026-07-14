Fatsa'da Hasat Filesi Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Fatsa'da Hasat Filesi Dağıtımı Yapıldı

Fatsa\'da Hasat Filesi Dağıtımı Yapıldı
14.07.2026 18:14
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Fatsa'da 82 üreticiye %70 hibe destekli hasat filesi dağıtıldı, fındık kalitesine katkı sağlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hasat filesi dağıtım töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP), Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ve 2026 yılında uygulanacak Fındık Hasat İşlemlerinin Kolaylaştırılması Projesi kapsamında düzenlenen törende konuştu.

Sarıhan, proje kapsamında 82 üreticiye yüzde 70 hibe destekli, toplam 750 dekarlık alan için hasat filesi verilmesinin planlandığını belirtti.

Fındık hasadında file kullanımının önemine değinen Sarıhan, iş gücünü azaltan, hasat sürecini hızlandıran, ürün kayıplarını önleyen ve aflatoksin riskini düşüren bu uygulamanın üreticilere daha verimli, ekonomik ve kaliteli bir hasat dönemi sağlayacağını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da hasat filesinin maliyetleri düşürmenin yanı sıra fındık kalitesine katkı sağladığını ve zaman tasarrufu oluşturduğunu ifade etti.

Hasat filesinin fındığın toprakla temasını engelleyerek aflatoksin riskini azalttığını ve ürün kalitesini artırdığını aktaran Ay, projenin hasat maliyetlerini düşürmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri tarafından üreticilere hasat fileleri teslim edildi.

Törene, Kaymakam Mustafa Ünver Böke, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi Ordu Başmüdürü Yusuf Akay, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatsa'da Hasat Filesi Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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