Fatsa'da Trafik Kazası: İki Ölü, İki Yaralı
Fatsa'da Trafik Kazası: İki Ölü, İki Yaralı

Fatsa\'da Trafik Kazası: İki Ölü, İki Yaralı
07.03.2026 17:29
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocukla 2 kişi hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Fatsa–Ilıca kara yolunda meydana geldi. Fikret Biçim (48) yönetimindeki 52 EK 363 plakalı hafif ticari araç ile Ali A. idaresindeki 52 K 4047 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Fikret Biçim olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali Biçim (71), Sıraç Biçim (14) ve Miraç Biçim (9), ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Miraç Biçim, kurtarılamadı. Yaralıların durumları ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, Trafik, Güncel, Fatsa, Ordu, Son Dakika

Fatsa'da Trafik Kazası: İki Ölü, İki Yaralı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa'da Trafik Kazası: İki Ölü, İki Yaralı
