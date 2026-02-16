Fatsa'da Uçuruma Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada uçuruma düşen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Özgünç Meşedüzü (22), bahçede odun kestiği sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Meşedüzü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Meşedüzü'nün cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
