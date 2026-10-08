FBI, Çin bağlantılı şirket adına çalışan korsanların siber araçlarına el koydu - Son Dakika
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FBI, Çin bağlantılı şirket adına çalışan korsanların siber araçlarına el koydu

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FBI, Çin hükümetiyle bağlantılı yaptırımdaki Integrity Technology Group adına çalışan korsanların siber araçlarına el koyup devre dışı bıraktığını duyurdu. Korsanlar Microscan ve FishHub ile ABD, Japonya, Polonya ve Tayvan'daki kritik altyapıları hedef aldı.

LOS ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Pekin hükümetiyle bağlantılı yaptırım listesindeki şirket adına çalışan ve çeşitli ülkelerde siber operasyonlar düzenleyen bir grup bilgisayar korsanının araçlarına el koyduğunu bildirdi.

Bilgisayar korsanları, tarama ve kimlik avı gibi siber operasyonlarında kullandıkları "Microscan" ve "FishHub" olarak adlandırılan araçlarla ABD, Japonya, Polonya ve Tayvan dahil bazı ülkelerdeki kritik altyapıları hedef aldı.

FBI, düzenlediği operasyonda Çin hükümetiyle yakın bağlantısı olduğunu açıkladığı Integrity Technology Group şirketi adına çalışan bir grup bilgisayar korsanının siber saldırılarında kullandığı araçlara el konulduğunu ve bunların devre dışı bırakıldığını duyurdu.

FBI Siber Birimi Direktör Yardımcısı Jason Bilnoski, tehdit teşkil eden aktörlerin altyapılarını, finansal kaynaklarını ve araçlarını hedef alarak kapasitelerini zayıflatmayı amaçladıklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, 2025'te "çok sayıda siber saldırıyla bağlantısı" gerekçesiyle Pekin merkezli Integrity Technology Group şirketini yaptırım listesine eklemişti.

Avrupa Birliği (AB) de Integrity Technology Group'un, AB üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve dünya genelinde cihazlara sızmak ve erişim sağlamak amacıyla kullanılan ürünler sağladığı gerekçesiyle şirkete martta yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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