FBI'dan Çin İstihbaratına Dikkat Uyarısı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin istihbarat unsurlarının, hassas bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığını belirterek, eskiden ve halen kritik görevlerde bulunan devlet görevlilerini internet üzerinden gelen çekici iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FBI tarafından sosyal medya platformlarında video mesajla yapılan açıklamada, Çin'e bağlı askeri istihbarat unsurlarının Batı'daki çevrim içi iş platformları ve profesyonel ağ siteleri üzerinden hassas bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığı iddia edildi.

Özellikle ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan Five Eyes (Beş Göz) istihbarat paylaşım ağına üye ülkelerde görev yapan askeri personel, devlet görevlileri, akademisyenler, gazeteciler ve savunma ile güvenlik alanlarında çalışan kişilerin bu yöntemle hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, eskiden ve halen kritik görevlerde bulunan devlet görevlilerini internet üzerinden gelen çekici iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Çin istihbarat unsurlarının, sahte danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları veya insan kaynakları firmaları gibi davranarak çevrim içi iş ilanları oluşturduğu ve başvuru yapan kişilerden "kamuya açık olmayan" hassas bilgileri talep ettiği kaydedildi.

Bu yöntemle hedef alınan kişiler üzerinden uzun vadeli ilişkiler kurularak askeri, siyasi ve ekonomik nitelikte gizli veya ayrıcalıklı bilgilerin elde edilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, bu faaliyetlerin ABD ve müttefik ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik bir istihbarat toplama girişimi olduğu belirtildi.