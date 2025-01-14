FBI, New Orleans Saldırısı Tetikte Olun Uyarısı Yayımladı - Son Dakika
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FBI, New Orleans Saldırısı Tetikte Olun Uyarısı Yayımladı

New Orleans'taki saldırı sonrası FBI, benzer eylemler için kamu güvenliği uyarısı yaptı.

14.01.2025 10:49
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ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, 1 Ocak'ta New Orleans'ta araçla gerçekleştirilen ve 15 kişinin öldüğü saldırının ardından benzer eylemler yapılması ihtimalinden "endişe duyulduğunu" bildirdi.

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, "şiddet ve aşırılık yanlısı saldırganlardan kaynaklanabilecek potansiyel bir kamu güvenliği tehdidine dikkati çekmek" amacıyla uyarı bülteni yayımladı.

Bültende, 1 Ocak'ta New Orleans'ta meydana gelen saldırıya benzer eylemler yapılması ihtimalinden "endişe duyulduğu" kaydedilerek, "Halktan olası benzer ya da misilleme saldırılara karşı tetikte olmalarını ve her türlü şüpheli faaliyeti emniyet güçlerine bildirmelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırganların hedefleri arasında yayaların, kolluk kuvvetlerinin veya ordu mensuplarının, özellikle karayollarından erişilebilen festival ve ticari merkezler dahil halka açık, kalabalık mekanların yer aldığı vurgulanan bültende, saldırganların araçlara el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışabileceklerine de işaret edildi.

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu saldırgan dahil 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FBI, New Orleans Saldırısı Tetikte Olun Uyarısı Yayımladı - Son Dakika

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