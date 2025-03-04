FBI Sorumlusunun Trump Eleştirisi Nedeniyle Görevden Ayrıldığı İddia Edildi

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) New York saha ofisi sorumlusu James Dennehy'nin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin FBI çalışanlarının bilgilerini istemesini "eleştirmesinin" ardından görevinden ayrılmaya zorlandığı öne sürüldü.

NBC News'in haberinde, Dennehy'nin görevden ayrılmasına ilişkin FBI çalışanlarına yolladığı e-postaya ulaşıldığı belirtildi.

Bu e-postaya göre Dennehy, görevinden ayrılmasının istendiğini doğrulayarak, "Bu karar için bana bir gerekçe sunulmadı." ifadesini kullandı.

Dennehy'nin işten ayrılmaya zorlanmasının, Trump yönetiminin Kongre baskınıyla ilgili soruşturmalar yürüten binlerce FBI çalışanının bilgilerini istemesini "eleştirmesinin" ardından gelmesi dikkati çekti.

FBI çalışanları ise geçen ay, Kongre baskınıyla ilgili çeşitli davalarda adı geçen yetkililerin kimliklerinin açıklanmaması talebiyle Adalet Bakanlığını dava etmişti.

6 Ocak 2021 Kongre baskını

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemiş, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında, biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı.