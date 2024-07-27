FBI, Trump'a suikast girişiminde kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FBI, Trump'a suikast girişiminde kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı

FBI, Trump\'a suikast girişiminde kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi sırasında kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı. FBI, Trump'ın kulağına isabet eden cismin ölen kişinin silahından atılan bir mermi olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Trump'ın yaralanmasına ilişkin en kesin bilgi olarak değerlendirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinde öldürülen kişinin ise 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirlendi.

27.07.2024 05:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi sırasında kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı.

FBI, bir süredir devam eden Trump'a isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin silahından atılan, bütün veya daha küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi." ifadesi paylaşıldı.

FBI'ın açıklaması, Trump'ın yaralanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin şu ana kadar yaptığı en kesin açıklama olarak değerlendirildi.

FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz'daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var." şeklinde konuşmuştu.

Trump da Truth Social hesabından Wray'e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)." mesajını paylaşmıştı.

Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson da, suikast girişimi sırasında Trump'ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." demişti.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI, Trump'a suikast girişiminde kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
23:28 Herkes pijamaya benzetti Vakko’nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
21:23 Fransa’da tarihi anlar 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri’nde gerçekleştirildi Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
20:15 Netanyahu’yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar
00:38 Kuzey Irak’a hava harekatı 25 terör hedefi yerle bir edildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi
22:49 Muğla’da bal üretim tesisinde yangın Muğla'da bal üretim tesisinde yangın
21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
20:00 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatler sonra kontrol altına alındı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatler sonra kontrol altına alındı
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, ’’Türkiye Türk’tür Türk kalacak’’ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, ''Türkiye Türk'tür Türk kalacak'' yazısı Van'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 06:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: FBI, Trump'a suikast girişiminde kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement