FBI, UnitedHealthcare CEO'sunu vurana ödül veriyor

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NEW Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın firari katilini arama çalışmalarına dahil olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin FBI'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, FBI'ın da saldırganı arama çalışmalarına dahil olduğu kaydedildi.

Thompson'ın firari katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceği aktarılan açıklamada, saldırganın fotoğrafları da paylaşıldı.

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

NYPD, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği konusunda ellerinde henüz bir bilgi olmadığını açıklamıştı.

Manhattan'ın en işlek bölgesinde meydana gelen saldırı nedeniyle Noel sezonunda New Yorkluların güvenliği ve şehirdeki suç oranları tekrar gündemde.