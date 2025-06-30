Feci Kaza: Ali Paşaoğlu Hayatını Kaybetti

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yangın söndürme arazözü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Paşaoğlu (73) hayatını kaybetti. Paşaoğlu'nun 15 yıl önce de eşi ve oğlunun da trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi Kadirli-Cığcık kara yolunda meydana geldi. Yangından dönen arazöz, karşı yönden gelen Ali Paşaoğlu yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Paşaoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Paşaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Paşaoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Arazözün şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bu arada, Ali Paşaoğlu'nun eşi ve oğlunun da 10 Nisan 2010'da Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.