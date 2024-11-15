Fed'den Ticari Kredi Temerrüt Raporu - Son Dakika
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Fed'den Ticari Kredi Temerrüt Raporu

Fed, ticari gayrimenkul kredilerinde temerrüt oranının 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

15.11.2024 21:46
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ABD Merkez Bankası (Fed), ticari gayrimenkul kredilerinde temerrüt oranının 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Fed, ülkedeki bankacılık koşulları ile Fed'in denetim ve düzenleme faaliyetlerine yönelik "Denetim ve Düzenleme Raporu"nun kasım sayısını yayımladı.

Raporda, bankacılık sisteminin genel olarak sağlam ve dayanıklı olduğu belirtildi.

Kredi temerrüt oranlarının genel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği aktarılan raporda, 2024'ün ilk yarısında toplam kredi temerrüt oranının yüzde 1'in altında seyrettiği kaydedildi.

Raporda, ticari gayrimenkul ve tüketici kredilerinde ise temerrüt oranlarının yükseldiğine dikkat çekilerek, ticari gayrimenkul kredileri için temerrüt oranının 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Fed'in raporunda, özellikle büyük şehirlerdeki ofisler tarafından teminat altına alınan kredilerin en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiği aktarıldı.

Büyük bankalarda ofis kredilerinin temerrüt oranının 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 11'e yükseldiği belirtilen raporda, ticari gayrimenkul kredilerindeki bozulmanın ağırlıklı olarak büyük bankalarda yoğunlaştığı ancak 2024'ün ilk yarısında küçük bankaların ticari gayrimenkul kredilerindeki temerrüt oranının da arttığı ifade edildi.

Raporda, tüketici kredilerindeki temerrüt oranının da ikinci çeyrekteki düşüşe rağmen 2024'ün ilk yarısında yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.

İkinci çeyrekteki iyileşmenin ağırlıklı olarak kredi kartı temerrütlerindeki düşüşten kaynaklandığı belirtilen raporda, ancak kredi kartı temerrüt oranının bir yıl öncesine kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fed'den Ticari Kredi Temerrüt Raporu - Son Dakika

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