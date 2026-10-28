Fed faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı, iki üye 25 baz puanlık artış istedi

(ANKARA) - ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı. Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) karar 2'ye karşı 10 oyla alınırken, iki üye faizin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Fed, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,75-4 aralığında tutma kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, kararın maksimum istihdam ve fiyat istikrarını kapsayan ikili hedef doğrultusunda alındığı belirtildi.

İKİ ÜYEDEN FAİZ ARTIRIMI TALEBİ

Federal Açık Piyasa Komitesinde faizlerin sabit tutulması kararı 10 üyenin desteğiyle kabul edildi. Komite üyeleri Lisa Cook ve Beth Hammack ise karara karşı çıkarak politika faizinin 25 baz puan artırılmasını istedi.

"ENFLASYON YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR"

Fed, enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.

Açıklamada, "Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor" ifadelerine yer verilirken, yeni ekonomik verilerin para politikasının yönünü belirlemede etkili olacağı vurgulandı.

Komite, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlayacak uygun politika duruşunun belirlenmesinde daha fazla bilginin değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

ABD EKONOMİSİNDE GÜÇLÜ BÜYÜME VURGUSU

Fed, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle belirsizliklerin yüksek seyretmesine rağmen ABD ekonomisindeki faaliyetlerin güçlü biçimde genişlediğini açıkladı. Yurt içi harcamaların dirençli seyrinin, verimlilik artışının ve güçlü sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi desteklediği belirtildi.

İstihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel ilerlediğini ve işsizlik oranında önemli bir değişiklik yaşanmadığını kaydeden Fed, bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurma politikasını sürdüreceğini bildirdi.