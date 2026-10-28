Fed faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı, iki üye 25 baz puanlık artış istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fed faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı, iki üye 25 baz puanlık artış istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fed faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı, iki üye 25 baz puanlık artış istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı. FOMC'de karar 2'ye karşı 10 oyla alınırken iki üye faizin 25 baz puan artırılmasını istedi; Fed enflasyonun yüksek seyrettiğini ve fiyat istikrarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

(ANKARA) - ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı. Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) karar 2'ye karşı 10 oyla alınırken, iki üye faizin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Fed, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,75-4 aralığında tutma kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, kararın maksimum istihdam ve fiyat istikrarını kapsayan ikili hedef doğrultusunda alındığı belirtildi.

İKİ ÜYEDEN FAİZ ARTIRIMI TALEBİ

Federal Açık Piyasa Komitesinde faizlerin sabit tutulması kararı 10 üyenin desteğiyle kabul edildi. Komite üyeleri Lisa Cook ve Beth Hammack ise karara karşı çıkarak politika faizinin 25 baz puan artırılmasını istedi.

"ENFLASYON YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR"

Fed, enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.

Açıklamada, "Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor" ifadelerine yer verilirken, yeni ekonomik verilerin para politikasının yönünü belirlemede etkili olacağı vurgulandı.

Komite, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlayacak uygun politika duruşunun belirlenmesinde daha fazla bilginin değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

ABD EKONOMİSİNDE GÜÇLÜ BÜYÜME VURGUSU

Fed, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle belirsizliklerin yüksek seyretmesine rağmen ABD ekonomisindeki faaliyetlerin güçlü biçimde genişlediğini açıkladı. Yurt içi harcamaların dirençli seyrinin, verimlilik artışının ve güçlü sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi desteklediği belirtildi.

İstihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel ilerlediğini ve işsizlik oranında önemli bir değişiklik yaşanmadığını kaydeden Fed, bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurma politikasını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
PolitikaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Yok böyle şans Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu
Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 23:02:32. #7.12#
SON DAKİKA: Fed faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı, iki üye 25 baz puanlık artış istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android