Fedai Kürtül, Atatürk için koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fedai Kürtül, Atatürk için koştu

06.05.2026 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk'ü anmak için İstanbul'dan Samsun'a koşan Fedai Kürtül, Zonguldak'a ulaştı.

İSTANBUL'dan yola çıkan ve 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak hedefiyle koşmaya başlayan Fedai Kürtül (65), Zonguldak'a ulaştı. Bandırma Vapuru'nun izinden giderek Atatürk'ü anmak istediğini belirten Kürtül, "Ben Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetlerimi sunmak için böyle bir projeye kalkıştım" dedi.

Daha önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinden Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'ya koşan Fedai Kürtül, bu kez Bandırma Vapuru'nun izinden giderek İstanbul'dan Samsun'a koşma kararı aldı. 20 Nisan'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinden koşmaya başlayan Kürtül, 10'uncu günde Zonguldak'a ulaştı.

HEDEF 19 MAYIS'TA SAMSUN'DA OLMAK

Hedefinin 19 Mayıs'ta Samsun'a varmak olduğunu söyleyen Kürtül, "Ben Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetlerimi sunmak için böyle bir projeye kalkıştım. Daha önceden Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Selanik'ten Ankara'ya koşmuştum. Bu sefer de Bandırma Vapuru'nu takip eder gibi Dolmabahçe'den Samsun'a diye başladık. 19 Nisan'da Ata'mızın hareket ettiği noktada törenimizi yaptıktan sonra 20 Nisan'da Üsküdar'dan koşmaya başladım, sahil boyunca. Bugün 10'uncu etap, Zonguldak'a varıyoruz. Daha 20 etabımız var; 3'te 1'ini tamamlamış olduk koşumuzda" dedi.

'İNSANLAR BİTİŞ NOKTALARINDA KARŞILIYOR'

Gittiği şehirlerde güzel karşılandığını anlatan Kürtül, "İnsanlar değişik yerlerde karşılıyorlar. Yollarda çok gören eden pek olmuyor. Yollarda çok tepki almadık. Ama bitiş noktalarında arkadaşlar karşılıyor, muhabbet ediyoruz, konaklıyoruz, güzel oluyor. Bir sıkıntı yok, şu ana kadar gayet normal gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fedai Kürtül, Atatürk için koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: Fedai Kürtül, Atatürk için koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.