Fehmarnbelt tüneli inşaatında siber saldırı, bazı sistemleri devre dışı bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fehmarnbelt tüneli inşaatında siber saldırı, bazı sistemleri devre dışı bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka'yı Almanya'ya bağlayacak 18 kilometrelik Fehmarnbelt tünelinin ana yüklenicisine siber saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle inşaat çalışmaları olumsuz etkilendi, sahadaki bazı sistemler devre dışı kalırken çalışanlar internet erişim sorunu yaşadı.

Danimarka'yı Baltık Denizi'nden Almanya ile bağlayacak Fehmarnbelt tünelinde devam eden inşaat çalışmalarının aksamasına neden olan siber saldırı yaşandığı bildirildi.

Danimarka medyası, ülkeyi Almanya ile bağlayacak olan 18 kilometrelik gömme tünelin ana yüklenici firmasına düzenlenen siber saldırı sonucu inşaat çalışmalarının olumsuz etkilendiğini aktardı.

Siber saldırı nedeniyle inşaat sahasındaki bazı merkez sistemlerinin devre dışı kaldığı, çalışanların internet erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

İnşaat projesini üstlenen şirketin ana yüklenici firmayla iletişim halinde olduğu aktarılırken, siber saldırının kim tarafından veya neden yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fehmarnbelt tünelinin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da üzerinde bulunduğu Sjaelland adası ve devamındaki Lolland üzerinden İskandinavya'yı Almanya'ya bağlaması planlanıyor.

İnşaatına 2021'de başlanan ve 2029'da tamamlanması planlanan tünelin, 4 şeritli kara yolu ve çift hatlı demir yolundan oluşacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA
TeknolojiDanimarkaAlmanyaİnşaatGüncelUlaşımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
19:39
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
19:35
Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 20:02:02. #7.12#
SON DAKİKA: Fehmarnbelt tüneli inşaatında siber saldırı, bazı sistemleri devre dışı bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei