Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, okul servis güzergahlarında meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tedbir amacıyla 18 Şubat Çarşamba taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Son Dakika › Güncel › Feke'de Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?