Feke'deki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Feke'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Feke\'deki Orman Yangını Kontrol Altında
13.07.2026 17:38
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Adana'nın Feke ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Belenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 88 personel ile 2 uçak, 3 söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edildi.

İtfaiyenin de destek verdiği ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Feke'deki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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