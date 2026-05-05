Felsefe Neye Yarar Konferansı
Kırklareli Üniversitesinde felsefenin birey ve toplum üzerindeki etkileri anlatıldı.

Kırklareli Üniversitesince "Bilim Kafe" buluşmaları kapsamında Felsefe Neye Yarar Konferansı düzenlendi.

Bilim İletişimi Ofisi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Kırklareli İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen konferansta, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Elife Kılıç, felsefenin bireyin kendini tanımasına ve dünyayı daha bilinçli yorumlamasına sağladığı katkı, felsefenin günlük yaşamla ilişkisi, bireysel düşünme becerilerine katkısı ve toplumsal gelişimdeki rolünü anlattı.

Konferansa, Bilim İletişimi Ofisi Başkanı Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Koray Erken, Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Talat Şafak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Demir ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

