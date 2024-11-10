FEMA'da Ayrımcı Talimat: Ekip Amiri İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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FEMA'da Ayrımcı Talimat: Ekip Amiri İşten Çıkarıldı

FEMA, Trump destekçilerini göz ardı etme talimatı veren ekip amirini işten çıkardı.

10.11.2024 13:18
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ABD'de Helene ve Milton kasırgalarından etkilenenler için yürütülen çalışmalarda, ülkenin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı destekleyenlerin evlerinin "göz ardı edilmesi" talimatını veren Federal Acil Durum Yönetim Kurumunda (FEMA) görevli ekip amiri işten çıkarıldı.

The Daily Wire sitesinin haberine göre, Florida eyaletini vuran ve çevre eyaletlerde etkili olan kasırgalardan zarar görenler için yardım çalışmaları yürüten ekibin üyeleri, amirlerinin, bahçesinde Trump'ı destekleyen tabela veya bayraklar bulunan evlerin "göz ardı edilmesi" talimatını verdiğini belirtti.

FEMA yöneticisi Deanne Criswell, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekip amirinin bu davranışının, FEMA'nın kişilerin siyasi görüşlerine bakılmaksızın yardım etmeyi içeren "değer ve ilkelerine aykırı olduğunu" bildirdi.

Bu durumun "kınanması gerektiğini" ifade eden Criswell, söz konusu çalışanın işten çıkarıldığını ve benzer davranışlarla karşılaşılması halinde hesabının sorulacağını kaydetti.

Florida Valisi Ron DeSantis, X'ten yaptığı açıklamada, FEMA çalışanının bu davranışının "hedefli ayrımcılık" olduğunu belirtti.

Helene ve Milton kasırgaları

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Helene Kasırgası'nın ardından gelen ve en az 16 kişinin ölümüne yol açan Milton Kasırgası ise milyonlarca kişinin yaşam alanlarını doğrudan etkilemiş, bölgede büyük yıkıma sebep olmuştu.

Kaynak: AA

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