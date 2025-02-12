Fener Festivali'nde Balık Şeklinde Fenerler

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SHEXİAN, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan şehrinde yer alan Shexian ilçesine bağlı Xitou kasabasının Wangmantian köyünde balık şeklinde fenerler yapan bir köylü, 8 Şubat 2025.

Çin ay takviminin ilk ayının 15. günü olan ve bu yıl 12 Şubat'a denk gelen Fener Festivali'nde yerel halk, bereketli hasat ve iyi şans getirmesi amacıyla balık şeklinde fenerler yaparak neşeli bir geçit töreni düzenleme geleneğini sürdürüyor. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)