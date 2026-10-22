Fener Rum Patrikhanesi'nde Bartholomeos'un 35. yılı ayininde 10 metropolit eşlik etti

Fener Rum Patrikhanesi'nde Bartholomeos'un 35. yılı ayininde 10 metropolit eşlik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Patrikhanedeki Aya Yorgi Kilisesi'nde, Patrik Bartholomeos'un patriklik görevine başlamasının 35. yılı için ayin düzenlendi. Ayinde Bartholomeos'a 10 metropolit eşlik etti, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile başkonsoloslar da katıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un patriklik görevine gelişinin 35. yılı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin yapıldı.
Patrikhanedeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, Bartholomeos'a 10 metropolit eşlik etti.
Patrik Bartholomeos, beraberindekilerle elinde yanan mumla kiliseye girdi.
Ayine katılanlar da mumlarını yakıp dua ettikten sonra kiliseye geçti.
Ayini, Patrik Bartholomeos ve 10 metropolit yönetti.
Çok sayıda kişinin katıldığı ayinde, dualar edildi, ilahiler söylendi. Bartholomeos, dua ederken zaman zaman duygulandı.
Ayin sonrasında Patrik Bartholomeos, göreve gelişinin 35. yılı dolayısıyla Yunanca mesaj verdi.
Ayine, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Heorhii Filatov da katıldı.
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